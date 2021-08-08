Вакцина и смерть. Что известно о гибели россиян после прививки от COVID-19

Жители Краснодара — 37-летний Михаил, его 37-летняя жена и 58-летняя мать — поставили первую дозу «ЭпиВакКороны» в конце июня. Через несколько недель после первой прививки они умерли, оставив сиротой 13-летнюю девочку.
Родственница семьи рассказала, что в свидетельствах о смерти стоят разные диагнозы. При этом утверждать, что трагедия произошла из-за прививки, не стала: «Может, все трое уже были инфицированы на момент вакцинации. Не знаю, я не медик», — цитирует женщину Газета.ru.
Известно, что погибшие страдали хроническими заболеваниями. К примеру, у 37-летней Ляли были показания к гемодиализу. Вот только без вакцины ей в госпитализации отказали.
Активистка и врач-хирург Яна Антонова уверена: «Если информация о хронических заболеваниях соответствует действительности, пациенты могли получить медотводы. Это, по всей видимости, спасло бы им жизни».
Проверку по этому случаю проводит Росздравнадзор.
24-летний Михаил Харчев скончался в Холуе (Ивановская область) в ночь с 1 на 2 августа. Мужчину, работавшего старшим следователем МВД, руководство якобы заставило вакцинироваться.
После второго компонента прививки Михаилу стало плохо, но он продолжал работать. Когда состояние стало критическим, правоохранителю вызвали скорую. К ее приезду Харчев не мог разговаривать и только стонал. Несколько часов врачи вручную качали ему медицинский кислород.
Спасти Михаила Харчева не удалось, сообщают Вести. У него диагностировали отек легких.
В смерти следователя также мог быть виноват алкоголь. Происшествие расследует Росздравнадзор.
Патанотомические исследования не завершены. По готовности их конфиденциальные результаты передадут матери погибшего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Артура Фокина.
В Рыбинске (Ярославская область) 12 июля прошли похороны 38-летнего легкоатлета Владимира Дорожкина.
Спортсмен собирался поставить прививку 13 июля. Но начальники попросили его вакцинироваться в срочном порядке — 9 июля. Врач противопоказаний к процедуре не предвидел.
После вакцинации Владимир чувствовал себя хорошо.
«Ничего не предвещало. Вечером Вова принял душ, пошел в комнату, лег на кровать. В это время моя сестра Алена, его жена, укладывала дочку. В 23:47 скорая констатировала смерть», — ссылаются Вести на родственницу легкоатлета Олесю.
В справке о кончине Владимира указали диагноз «кардиомиопатия» — болезнь, связанную с патологией сердца. Чтобы выяснить, почему медики допустили тренера к вакцинации, Минздрав проводит проверку.
«В России не зафиксировано ни одного летального исхода от вакцины», — цитирует Интерфакс министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Самые частые осложнения после прививки — боль в месте укола и кратковременное повышение температуры», — отмечает глава ведомства. Добавляет: «Случаи осложнений, связанные с тем, что человек уже чем-то болеет, выносят на специальную комиссию».