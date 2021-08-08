Вакцина и смерть. Что известно о гибели россиян после прививки от COVID-19

1 Не дождались второй

Жители Краснодара — 37-летний Михаил, его 37-летняя жена и 58-летняя мать — поставили первую дозу «ЭпиВакКороны» в конце июня. Через несколько недель после первой прививки они умерли, оставив сиротой 13-летнюю девочку.

Родственница семьи рассказала, что в свидетельствах о смерти стоят разные диагнозы. При этом утверждать, что трагедия произошла из-за прививки, не стала: «Может, все трое уже были инфицированы на момент вакцинации. Не знаю, я не медик», — цитирует женщину Газета.ru.

Известно, что погибшие страдали хроническими заболеваниями. К примеру, у 37-летней Ляли были показания к гемодиализу. Вот только без вакцины ей в госпитализации отказали.

Вакцина «ЭпиВакКорона». rospotrebnadzor.ru

Активистка и врач-хирург Яна Антонова уверена: «Если информация о хронических заболеваниях соответствует действительности, пациенты могли получить медотводы. Это, по всей видимости, спасло бы им жизни».

Проверку по этому случаю проводит Росздравнадзор.