Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

По словам министра, вакцинация населения будет поэтапной. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией — например, медицинские работники.
Также Михаил Мурашко отметил, что сейчас в России заканчивают тестировать одну из вакцин. 20 июля завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения о тайной вакцинации российской элиты.