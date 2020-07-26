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Здоровье

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Вакцинация от вируса COVID-19 будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что «интерес населения очень высокий».

Лаборатория
Лаборатория
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По словам министра, вакцинация населения будет поэтапной. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией — например, медицинские работники.

Также Михаил Мурашко отметил, что сейчас в России заканчивают тестировать одну из вакцин. 20 июля завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения о тайной вакцинации российской элиты.

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