Ведущий российский инфекционист рассказал о вакцине и когда закончится эпидемия

Эпидемия коронавируса Covid-19 в России по оптимистичному прогнозу завершится к июню, сообщил « Парламентской газете » ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Прогноз сбудется при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьезных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом, добавил академик.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — сказал он.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 млн человек, пишет znak.com. Из них более 95,6 тыс. скончались, более 354 тыс. вылечились.

В России выявили 11 тыс. 917 больных, почти 800 выздоровели, 94 скончались.

В Алтайском крае

11 апреля научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) подтвердил 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае.

Общее количество зараженных Covid-19 в Алтайском крае — 29 человек (двое из них выздоровели).

По данным оперштаба, в Алтайском крае на Covid-19 обследовано 9434 человека, из стационара выписаны два пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 773 человека <в том числе 7 иностранных граждан>.

Снято с меднаблюдения 5257 человек.