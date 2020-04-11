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Здоровье

Ведущий российский инфекционист рассказал о вакцине и когда закончится эпидемия

Эпидемия коронавируса Covid-19 в России по оптимистичному прогнозу завершится к июню, сообщил «Парламентской газете» ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Прогноз сбудется при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьезных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом, добавил академик.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — сказал он.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 млн человек, пишет znak.com. Из них более 95,6 тыс. скончались, более 354 тыс. вылечились.

В России выявили 11 тыс.  917 больных, почти 800 выздоровели, 94 скончались.

В Алтайском крае

11 апреля научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) подтвердил 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае.

Общее количество зараженных Covid-19 в Алтайском крае — 29 человек (двое из них выздоровели).

По данным оперштаба, в Алтайском крае на Covid-19 обследовано 9434 человека, из стационара выписаны два пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 773 человека <в том числе 7 иностранных граждан>.

Снято с меднаблюдения 5257 человек.

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