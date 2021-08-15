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Здоровье

«Вектор» отрицает летальные случаи из-за своей вакцины «ЭпиВакКорона»

Центр вирусологии «Вектор» заявил об отсутствии смертей, связанных с новосибирской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Российские специалисты не зарегистрировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», заявили ТАСС в новосибирском научном центре «Вектор», который занимается разработкой препарата.

В марте 2021 года в научном журнале «Инфекция и иммунитет», подконтрольном Роспотребнадзору, вышла статья о безопасности вакцины «Вектора». Профессоры Сколтеха Константин Северинов и Дмитрий Кулиш в разговоре с «Медузой» усомнились в эффективности «ЭпиВакКороны» из-за неполноты представленных данных.

Доктор биологических наук Константин Чумаков также заявил, что «ЭпиВакКорона» обладает малой эффективностью, пишет Тайга.инфо. Вирусолог назвал ее «недоразумением».

Ранее в СМИ сообщалось, что умерла семья после прививки от ковида вакциной «ЭпиВакКорона». Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию.

<«Медуза» внесена в реестр иноагентов.>

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