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Верховный суд обязал врачей объяснять россиянам курс лечения

Врачи обязаны объяснять пациентам курс лечения и предупреждать о возможных последствиях процедур — такое решение принял Верховный суд РФ, пишет РАПСИ.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

В ВС пояснили, что пациенты — те же потребители, которые имеют право получать информацию об услугах. Правила действуют, если человек пришел за платной медпомощью, а также если проходит лечение по полису обязательного медстрахования (ОМС).

Поводом для разбирательства стал иск жителя Москвы к «Национальному медико-хирургическому центру им. Н.И.Пирогова».

Стороны заключили договор на лечение и протезирование зубов. Мужчина заплатил 60 тысяч рублей за импланты. Однако врачи отказали ему в протезировании из-за хронического парадонтита, пишет ura.ru.

Клиника нарушила закон о защите прав потребителей — постановил Верховный суд.

Ранее сообщалось, что в 2017 году пациентке из Петербурга удалили 22 здоровых зуба и поставили на место некачественные импланты, сообщает «Национальная служба новостей». Женщина заплатила за услугу 843 тысячи рублей. В отношении врача возбудили уголовное дело.

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