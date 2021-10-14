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Здоровье

«Вы больны». Когда российским врачам разрешат ставить диагнозы на удаленке

Врачам из России разрешат ставить диагнозы дистанционно. Рассказываем, как пройдет медицинский эксперимент и кто в нем (не) поучаствует.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
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1
Кто из медиков будет консультировать онлайн?

Минэкономразвития позволит ставить диагнозы дистанционно некоторым медучреждениям. Инициативу реализуют «в рамках функционирования экспериментального правового режима (ЭПР)». Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития.

2
Сколько продлится эксперимент?

Цифровые телемедицинские технологии будут тестировать в течение следующих 3 лет. По всей России.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
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3
Кого не будут «осматривать» дистанционно?

Консультации не будут оказывать для предрейсовых и периодических осмотров работников. Кроме того, телемедицину не используют для диагнозов по ВИЧ, туберкулезу и другим значимым заболеваниям.

4
Как к необычной инициативе отнесся Минздрав?

«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов», — пояснили в ведомстве.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
СС0
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