«Вы больны». Когда российским врачам разрешат ставить диагнозы на удаленке

Минэкономразвития позволит ставить диагнозы дистанционно некоторым медучреждениям. Инициативу реализуют «в рамках функционирования экспериментального правового режима (ЭПР)». Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития.
Цифровые телемедицинские технологии будут тестировать в течение следующих 3 лет. По всей России.
Консультации не будут оказывать для предрейсовых и периодических осмотров работников. Кроме того, телемедицину не используют для диагнозов по ВИЧ, туберкулезу и другим значимым заболеваниям.
«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов», — пояснили в ведомстве.