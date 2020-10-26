ВИЧ-инфицированные из Барнаула пожаловались на перебои с лекарствами

Сигналы о перебоях с медикаментами поступили на сайт Перебои.ру от ВИЧ-положительных жителей Барнаула и Новокузнецка.

Люди сообщают о перебоях с препаратами «Ралтегравир» и «Этравирин».

Причем барнаульцам, как и в 2019 году, вновь предложили принимать сироп «Калетра», который вызывает побочные эффекты в виде диареи и сильных болей в желудке, пишет Тайга. инфо со ссылкой на активистку движения «Пациентский контроль» Марию Годлевскую.

«Давайте объединим наши усилия, напишем жалобы, вместе привлечем к этому максимум внимания и поможем людям, приверженными к лечению», — призывает активистка.

Ранее минздрав Алтайского края объяснял, почему препараты заменяют на сироп «Калетра» — и таблетки, и суспензии одинаково эффективны и безопасны.

Более того, использование жидких лекарственных форм в лечении взрослых пациентов «не противоречит клиническим рекомендациям и инструкции к препаратам и возможно с целью стабильного, бесперебойного обеспечения эффективной антиретровирусной терапией», отмечал главный врач Алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко.

Напомним, по числу выявленных диагнозов ВИЧ+ Алтайский край занимает пятое место среди регионов Сибири и 11-ое по России. В крае проживает более 21 тыс. инфицированных людей. Среди них 63,1% мужчин, 36,9% женщин.