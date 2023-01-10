Специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей установили в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишут на сайте правительства.

Размер ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.

Прибавку получат медики дефицитных специальностей:

врачи и специалисты первичного звена,

доктора районных больниц,

врачи , работающие на станциях и в отделениях скорой.

Наибольшие выплаты обещают врачам центральных районных, районных им участковых больниц. А минимальные — младшему персоналу этих же больниц, поликлиник и прочих учреждений первичного звена, а также станций скорой.

Деньги будут получать более 1 млн человек. На это выделят 152,4 млрд рублей.

Выплаты анонсировали в декабре 2022 года. Начислять их будут в первом квартале 2023-го, задним числом — с 1 января.

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