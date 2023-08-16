Выравнивание прикуса при помощи брекетов: особенности и основные преимущества

Выравнивание прикуса при помощи брекетов остается самым популярным способом решения проблемы неровных зубов. Существует огромное количество видов ортодонтических конструкций, отличающихся по цене, эффективности, эстетическим и прочим свойствам. Об одном из инновационных вариантов вы можете почитать здесь , мы же расскажем о пользе ношения брекетов, в целом.

Отсутствие возрастных ограничений

Считается, что прикус исправляют в детском и подростковом возрасте. Действительно, к врачу-ортодонту большая часть пациентов обращается именно в эти периоды, поскольку для устранения анализируемого дефекта они считаются наиболее благоприятными. Но что если по каким-либо причинам это сделано не было? – обратиться к ортодонту тогда, когда вы приняли решение исправить прикус, вне зависимости от того, сколько лет вам сейчас. Это можно сделать и в 30, и в 40, и в 50, и т.д.

Высокая эффективность

Брекеты способны исправить сразу множество дефектов, включая: скученность зубов, нарушение их положения в ряду, неправильное положение зуба относительно собственной оси, наличие слишком больших промежутков между зубами и т.д. Время, в течение которого можно приобрести красивую и здоровую улыбку, зависит от степени и тяжести аномалии, которая присутствовала изначально.

Прогнозируемый результат – еще один весомый плюс в пользу ношения брекетов. При помощи моделирования доктор может показать, какая улыбка у вас будет в конце лечения.

Сохранение эстетики и удобства

Современные брекеты имеют небольшой объем, гладкие контуры и эстетически красивый, а главное – почти незаметный внешний вид. После привыкания пациент их не ощущает, поэтому комфорт и качество жизни не нарушается. Единственное «неудобство» связано с тем, что гигиена зубов в процессе ношения брекет-систем должна быть более тщательной, чем обычно. Все рекомендации пациент получает от лечащего врача. При их строгом соблюдении удается исправить прикус в максимально короткие сроки, сохранив зубы здоровыми.

Безболезненность

Благодаря применению инновационных материалов и технологий установка и последующее снятие брекет-систем связаны с минимальным количеством дискомфортных ощущений. Конструкции подбираются с учетом состояния здоровья пациента, то есть, носить брекеты можно, в том числе при наличии аллергии (при реакциях на определенный металл подбирается альтернативный вариант).

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.