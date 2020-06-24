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Верховный лама Тувы умер от COVID-19 в возрасте 44 лет

Верховный лама Тувы, 44-летний Джампел Лодой, умер от коронавируса, пишут «Известия».

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«До сих пор не верится в это известие. Он один из высокообразованных священнослужителей, который умеет донести учение Будды до каждого», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Он также призвал жителей республики быть осторожными, потому что «болезнь может коснуться любого».

О том, что у верховного ламы Тувы обнаружили коронавирус, стало известно 10 июня, пишет bfm.ru.

Накануне в столице Туве остановили работу всего общественного транспорта из-за ситуации с коронавирусом.

Гражданам запрещено покидать свои населенные пункты. Такое решение приняла мэрия города из-за роста числа заболевших коронавирусом.

«Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения», — говорится в сообщении на сайте администрации.

По информации оперштаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ежедневно выявляются 140−150 случаев заражения COVID-19.

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