Верховный лама Тувы умер от COVID-19 в возрасте 44 лет

«До сих пор не верится в это известие. Он один из высокообразованных священнослужителей, который умеет донести учение Будды до каждого», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Он также призвал жителей республики быть осторожными, потому что «болезнь может коснуться любого».
О том, что у верховного ламы Тувы обнаружили коронавирус, стало известно 10 июня, пишет bfm.ru.
Накануне в столице Туве остановили работу всего общественного транспорта из-за ситуации с коронавирусом.
Гражданам запрещено покидать свои населенные пункты. Такое решение приняла мэрия города из-за роста числа заболевших коронавирусом.
«Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения», — говорится в сообщении на сайте администрации.
По информации оперштаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ежедневно выявляются 140−150 случаев заражения COVID-19.