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23 июня
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Здоровье

В Туве остановили работу общественного транспорта из-за ситуации с COVID-19

В Кызыле до особого распоряжения остановлена работа всего общественного транспорта.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
vk.com/karaool.

Гражданам запрещено покидать свои населенные пункты. Такое решение приняла мэрия города из-за роста числа заболевших коронавирусом.

«Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения», — говорится в сообщении на сайте администрации.

По информации оперштаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ежедневно выявляются 140−150 случаев заражения COVID-19, пишет znak.com.

«Эпидемиологи бьют тревогу — большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов. При этом увеличивается количество тяжелых больных, в этом месяце уже есть человеческие потери. Медицинские учреждения испытывают колоссальную нагрузку», — отмечают чиновники.

Муниципальные власти рекомендуют жителям воздержаться от посещения общественных мест, а в случае выхода на улицу соблюдать социальную дистанцию, надевать маски, перчатки и использовать антисептические средства.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-Оол попросил у федеральных властей помощи по развертыванию коек для коронавирусных больных, поскольку это приходится делать уже в спортзалах школ, пишет «Тайга.Инфо».

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