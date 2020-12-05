Вирусолог из Китая предупредил о новых видах COVID-19

Ученая отметила, что летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям.
Считается, что переносчиком вируса являются летучие мыши, однако Чжэнли склонна полагать, что зараза передается человеку через промежуточного животного. Предполагается, что это могут быть панголины — ящеры, родственные броненосцам и муравьедам.
Через них новый вид коронавируса мог разрастись за пределами Китая.
Помимо этого, ученая считает, что первое заражение человека могло произойти не в городе Ухань и даже не в провинции Хубэй.
Ранее немецкий вирусолог Александр Кекуле назвал истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным.
Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру, считает ученый.