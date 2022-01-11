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Здоровье

Вирусолог назвал сроки пятой волны ковида в России

Пятая волна коронавируса в России начнется в конце января или начале февраля, считает вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Красная зона.
Красная зона.
altairegion22.ru

Приход пятой волны ознаменует выход омикрона на мировые масштабы.

В некоторых странах, таких как США и Великобритания, она уже началась, пишет Lenta.ru со ссылкой на слова эксперта.

«По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января — начале февраля мы все это будем иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас омикрона», — сказал ученый.

Однако cчитать, что это будет катастрофа, не стоит, так как этот вариант коронавируса характеризуется более низкой летальностью.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о быстром распространении ковида среди детей.

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