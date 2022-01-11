Вирусолог назвал сроки пятой волны ковида в России

Приход пятой волны ознаменует выход омикрона на мировые масштабы.

В некоторых странах, таких как США и Великобритания, она уже началась, пишет Lenta.ru со ссылкой на слова эксперта.

«По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января — начале февраля мы все это будем иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас омикрона», — сказал ученый.

Однако cчитать, что это будет катастрофа, не стоит, так как этот вариант коронавируса характеризуется более низкой летальностью.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о быстром распространении ковида среди детей.