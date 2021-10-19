Вирусолог объяснил рост смертности среди детей с COVID-19

Заболевание коронавирусом в России носит массовый характер, и среди детей появляются тяжелые случаи, которые приводят в реанимацию. В некоторых регионах сообщают о смертельных исходах. Это может быть связано с ослабленным иммунитетом после карантина, объяснил телеканалу «360» инфекционист Юрий Венгеров.

У детей может легче развиваться дыхательная недостаточность при сильном поражении легких.

В остальном тяжелое течение заболевания у детей может быть обусловлено ослабленной иммунной защитой из-за карантина и новизны «дельта"-штамма.

«Коронавирусы постоянно у нас циркулируют, мы почти все в детстве переболеваем ими, к 18−20 годам 80% детей имеют антитела. Но этот вирус — мутант, он отличается, он для иммунной системы чужд, особенно последний вариант», — заявил Венгеров.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнул, что тот вирус, который сейчас вызывает ковид, является мутацией уханьского штамма, он сильнее и заразнее.

При этом увеличивается и риск более тяжелых последствий. Например, в Петербурге заметили рост количества пациентов с симптомами болезни Кавасаки — такое осложнение проявлялось у детей, переболевших в легкой или бессимптомной форме.

Ранее алтайский депутат предложил продлить школьные каникулы из-за острой ситуацией с ковидом в регионе.