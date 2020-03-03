Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Вирусолог Александр Чепурнов предупредил о заражении китайским коронавирусом Covid-2019 через интимную близость.

Слизистые оболочки человека являются наиболее уязвимы для вирусов и инфекций, считает специалист.

«Поверхность слизистых оболочек человека — входные ворота для большинства инфекционных агентов, в том числе для коронавируса», — предупредил Чепурнов в интервью Nation News.

В данном случае коронавирус может попасть в организм через поврежденные участки слизистой оболочки, уточнил эксперт, пишет ura.ru. Чепурнов считает, что риск заразиться будет максимален, если у обоих партнеров есть микротравмы на слизистых оболочках.

Целовать иконы

А церковнослужителям следует предупреждать прихожан об опасности целования икон в связи с угрозой заражения коронавирусом, уверен вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич предупредил православных верующих об угрозе заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. По данным ВОЗ, им можно заразиться, если целовать иконы, так как коронавирус может оставаться на поверхностях в течение нескольких дней.

Последние данные

По данным ВОЗ, случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 64 странах помимо Китая, с которого началась вспышка эпидемии.

ВОЗ сообщила о 7 000 зараженных СOVID-19 за пределами Китая, из них скончались 104.