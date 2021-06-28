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Здоровье

Вирусолог рассказала, почему не выявлен точный источник распространения ковида

Работавшая в Ухане вирусолог Даниэль Андерсон считает происхождение коронавируса природным.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения вируса — поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти 10 лет.

Эксперт отметила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002—2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.

Она на не исключает, что ковид распространился из лаборатории в Ухане.

«Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов», — сказала она в интервью Bloomberg.

При этом эксперт отметила, что даже если это произошло, то умысла в действиях сотрудников института или других людей быть не могло.

Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в процессе работы, а затем непреднамеренно заразить других, пишет bfm.ru. Андерсон оценила вероятность такого сценария как чрезвычайно незначительную.

Между тем английская разведка посчитала правдоподобной версию об искусственной природе коронавируса. Изначально западные и английская разведки считали лабораторное происхождение вируса неправдоподобной. Все изменилось после переоценки позиции неназванных источников.

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