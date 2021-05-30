«Это может произойти снова». Английская разведка посчитала правдоподобной версию об искусственной природе коронавируса

Разведка Великобритании считает правдоподобной версию о том, что коронавирус мог быть искусственно создан, а причина пандемии — в его уточки из Уханьского института вирусологии КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times . Источником информации британское издание называет спецслужбы королевства.

Коронавирус. Он с нами надолго.

The Sunday Times поясняет, что изначально западные и английская разведки считали лабораторное происхождение вируса неправдоподобной. Все изменилось после переоценки позиции неназванных источников.

В довесок издание приводит мнение некоего источника в американской разведке. Тот выразил тревогу — если причину не найти, то «это может произойти снова».

Коронавирус. unsplash.com

При этом, двое ученых — норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш — уже больше года пытались убедить коллег и общественность в лабораторном происхождении коронавируса. Их данным не давали хода и не публиковали в серьезных научных изданиях, включая британский журнал Nature.

В одной из публикаций в английской газета Daily Mail отметили, что ученые все же намерены обнародовать дополненную версию своего исследования.

В то же время, еще в марте этого года Китай посетила международная миссия экспертов. Их целью было прояснить происхождение нового коронавируса. В их докладе говорилось о том, что «лабораторное происхождение вируса является наименее вероятной из рассмотренных гипотез». Наиболее правдоподобным был назван сценарий, при котором инфекция передалась от животного к другому животному, а затем к человеку.

Врач , коронавирус. zdravalt.ru

После обнародования доклада 14 стран, среди которых были США, Дания, Великобритания, Израиль, Канада и др. выразили обеспокоенность исследованием, проведенным в Китае ВОЗ.

Прямой критики в их заявлении не было, но они отметили, что работа экспертов была проведена с задержкой, без доступа к полной информации и образцам.

К слову, Пекин не раз отвергал все утверждения об искусственном происхождении вируса.