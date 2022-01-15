Вице-премьер анонсировала новый план по борьбе с ковидом

Коллективный иммунитет к ковиду в России достиг отметки в 63,7%.

Новый штамм «омикрон» подтвержден у 783 человек. Более половины из них (53%) — жители Москвы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

Она отметила, что ранее в правительстве прогнозировали, что именно Москва примет на себя первый удар новой волны пандемии.

Также Голикова сообщила, что уже на следующей неделе во вторник будет обсуждаться новый план по борьбе с «омикроном», пишет bfm.ru. В заседании штаба будут участвовать главы всех регионов. Затем план представят президенту РФ Владимиру Путину.

Также Голикова заявила, что, что власти отложили законопроект о QR-кодах.