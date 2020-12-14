Вкуснее и жирнее. Барнаульский гастроэнтеролог рассказал, как не загреметь в больницу с новогодним отравлением

«Новогодние праздники — это не повод поесть. Это повод повеселиться. И это веселье не должно закончиться походами к унитазу», — говорит диетолог-гастроэнтеролог Денис Фуголь. Он рассказал, как обезопасить себя в новогодние праздники и не угодить в больницу.

Новогодние праздники для многих заканчиваются обострением хронических заболеваний, острыми отравлениями и пищевыми инфекциями.

«Люди как с ума сходят. Готовится очень много блюд одновременно. И все из скоропортящихся продуктов, — говорит Фуголь. — Салаты, как правило, многокомпонентные — яйца, мясо, рыба, майонез. Готовится все впрок и поедается с 30 декабря по 2 января».

Если организм взрослого человека еще и справится, то ребенок точно не выдержит, считает врач.

Чем дольше стоят салаты, тем больше в них микробов, поэтому к концу 1 января инфекционные отделения начинают работать интенсивнее.

Другая проблема в том, что люди хотят повкуснее и пожирнее. И на столе оказывается очень много продуктов, которые не сочетаются между собой. Кроме того, их просто много, в количестве, которое невозможно переварить.

Блюда к новогоднему столу СС0.

«На моем столе будет традиционный гусь, запеченные и свежие овощи и любимый в семье винегрет, — говорит Денис Фуголь. — Мы никогда не готовим много блюд».

Желчекаменная болезнь и панкреатиты обостряются, потому что новогоднее меню иногда разительно отличается от привычного, каждодневного.

«Люди долго не ели какие-то продукты, берегли до праздника, — говорит гастроэнтеролог. — У вас уже есть продукты из серии „Не трогай, это на Новый год“? Потом все это разом употребляется и вот — зашевелились камешки, начала дергаться поджелудочная. Если добавить к этому алкоголь, можно „доесться“ до хирургии. В хирургии, я вам скажу, тоже не любят новогодние праздники».

Любую еду не стоит хранить долго, в этом главная причина большинства новогодних пищеварительных неприятностей. Фуголь предостерегает: не надо готовить сразу на все 10 дней каникул.

После новогодних праздников возникает другая проблема, организм снова вынужден перестраиваться и реагирует на изменения в питании тяжестью в животе, отрыжками и изжогой.

Селедка под «шубой». buzzfeed.com

Пищеварение не любит таких резких перемен, если даже в Новый год вы сделали поблажку и съели немного «экзотики», то в остальное каникулярное время все же стоит придерживаться привычного рациона, и главное — соблюдать режима питания.

На вопрос о самом вредном и опасном новогоднем блюде Денис Фуголь отвечает: «Это любое новогоднее блюдо».

«Например, селедка под шубой. Обожаю ее. Но ведь это яйцо, селедка, майонез — все это в несколько слоев. Надо же чтобы это все пропиталось, желательно в тепле. Поэтому делаем пораньше и ставим не в холодильник, а на окошечко. А на второй-то день она точно вкуснее! И поехали в больницу».