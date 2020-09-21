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Здоровье

Владелец российской фармкомпании и миллиардер рассказал о второй волне коронавируса

Российский миллиардер и владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репин предрек, что вторая волна коронавируса в России наступит в период с конца ноября до начала декабря. По мнению Репина, число инфицированных в стране может вырасти до двух миллионов человек, сообщает Forbes.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

«По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — предположил владелец фармкомпании, которая выпускает и тестирует несколько препаратов для лечения COVID-19.

Во многих случаях диагноз стало ставить сложнее, поскольку вирус начал иначе себя вести, рассказал эксперт.

Сейчас, по мнению Репика, число зараженных растет — ведь граждане несколько «подраспустились с точки зрения самоограничений», пишет Lenta.ru.

Прогноз

Ранее Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия. Она закончится в 2022 году, заявил в интервью телеканалу Fox News

Группы риска

В августе в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса — «Спутник V». В первую очередь намерены прививать медиков и граждан из группы риска.

Массовая вакцинация как ожидается начнется в течение осени.

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