Владелец российской фармкомпании и миллиардер рассказал о второй волне коронавируса

«По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — предположил владелец фармкомпании, которая выпускает и тестирует несколько препаратов для лечения COVID-19.
Во многих случаях диагноз стало ставить сложнее, поскольку вирус начал иначе себя вести, рассказал эксперт.
Сейчас, по мнению Репика, число зараженных растет — ведь граждане несколько «подраспустились с точки зрения самоограничений», пишет Lenta.ru.
Прогноз
Ранее Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия. Она закончится в 2022 году, заявил в интервью телеканалу Fox News
Группы риска
В августе в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса — «Спутник V». В первую очередь намерены прививать медиков и граждан из группы риска.
Массовая вакцинация как ожидается начнется в течение осени.