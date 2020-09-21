Владелец российской фармкомпании и миллиардер рассказал о второй волне коронавируса

«По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — предположил владелец фармкомпании, которая выпускает и тестирует несколько препаратов для лечения COVID-19.