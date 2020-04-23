Власти напомнили измученным в самоизоляции барнаульцам телефоны психологов

Жители Барнаула могут обратиться к специалистам в случае необходимости оказания психологической помощи. В городском управлении социальной защиты поделились номерами телефонов, где можно получить поддержку.

В ведомстве отметили, что из-за самоизоляции многие барнаульцы были вынуждены ограничить свои контакты и изменить привычный порядок жизни. Общение с близкими людьми может приобрести негативный оттенок, подчеркнули специалисты.

«Все это может привести к неожиданным эмоциям, переживаниям и стрессам. Если Вы или ваши близкие испытывают похожие чувства, вы можете обратиться за экстренной психологической помощью», — напомнили в управлении.

8 ( 800)2000−122 телефон доверия для детей и родителей ( круглосуточно),

800)2000−122 телефон доверия для детей и родителей круглосуточно), 8 ( 3852)34−28−26 кризисная линия для женщин ( с 9.00 до 17.30 по будням),

3852)34−28−26 кризисная линия для женщин с 9.00 до 17.30 по будням), 8 ( 495)637−70−70 медико-психологическая помощь при чрезвычайных происшествиях ( круглосуточно).

Также можно обратиться в кризисные центры, которые готовы даже в период самоизоляции предложить помощь и поддержку, в том числе индивидуальные консультации психолога и юриста. Консультации проводятся в дистанционной форме.

8 ( 3852) 34-22-55 КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»;

3852) 34-22-55 КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»; 8 ( 3852) 55-12-88 КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин».

Ранее сообщалось, что один из барнаульцев выкинул из окна шахматный стол. У мужчины не выдержали нервы.