Власти напомнили измученным в самоизоляции барнаульцам телефоны психологов

В ведомстве отметили, что из-за самоизоляции многие барнаульцы были вынуждены ограничить свои контакты и изменить привычный порядок жизни. Общение с близкими людьми может приобрести негативный оттенок, подчеркнули специалисты.
«Все это может привести к неожиданным эмоциям, переживаниям и стрессам. Если Вы или ваши близкие испытывают похожие чувства, вы можете обратиться за экстренной психологической помощью», — напомнили в управлении.
- 8 (800)2000−122 телефон доверия для детей и родителей (круглосуточно),
- 8 (3852)34−28−26 кризисная линия для женщин (с 9.00 до 17.30 по будням),
- 8 (495)637−70−70 медико-психологическая помощь при чрезвычайных происшествиях (круглосуточно).
Также можно обратиться в кризисные центры, которые готовы даже в период самоизоляции предложить помощь и поддержку, в том числе индивидуальные консультации психолога и юриста. Консультации проводятся в дистанционной форме.
- 8 (3852) 34-22-55 КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»;
- 8 (3852) 55-12-88 КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин».
Ранее сообщалось, что один из барнаульцев выкинул из окна шахматный стол. У мужчины не выдержали нервы.