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Здоровье

Власти напомнили измученным в самоизоляции барнаульцам телефоны психологов

Жители Барнаула могут обратиться к специалистам в случае необходимости оказания психологической помощи. В городском управлении социальной защиты поделились номерами телефонов, где можно получить поддержку.

Депрессия.
Депрессия.
СС0

В ведомстве отметили, что из-за самоизоляции многие барнаульцы были вынуждены ограничить свои контакты и изменить привычный порядок жизни. Общение с близкими людьми может приобрести негативный оттенок, подчеркнули специалисты.

«Все это может привести к неожиданным эмоциям, переживаниям и стрессам. Если Вы или ваши близкие испытывают похожие чувства, вы можете обратиться за экстренной психологической помощью», — напомнили в управлении.

  • 8 (800)2000−122 телефон доверия для детей и родителей (круглосуточно),
  • 8 (3852)34−28−26 кризисная линия для женщин (с 9.00 до 17.30 по будням),
  • 8 (495)637−70−70 медико-психологическая помощь при чрезвычайных происшествиях (круглосуточно).

Также можно обратиться в кризисные центры, которые готовы даже в период самоизоляции предложить помощь и поддержку, в том числе индивидуальные консультации психолога и юриста. Консультации проводятся в дистанционной форме.

  • 8 (3852) 34-22-55 КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»;
  • 8 (3852) 55-12-88 КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин».

Ранее сообщалось, что один из барнаульцев выкинул из окна шахматный стол. У мужчины не выдержали нервы.

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