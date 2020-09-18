Власти проверят укомплектованность алтайских больниц врачами психиатрами-наркологами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проверить, хватает ли в больницах региона врачей психиатров-наркологов. Об этом он заявил на заседании антинаркотической комиссии.

В правительстве обсудили наркоситуацию в Зональном, Курьинском, Первомайском, Целинном районах и Новоалтайске. Именно там в 2019 году она была предкризисной.

Глава Новоалтайска Сергей Еремеев рассказал, в прошлом году в городе с диагнозом «наркомания» было зарегистрировано 211 человек, а за шесть месяцев 2020 года уже 199 человек. Он признал, что работу по профилактике наркомании нужно проводить более активно.

Пресс-служба правительства края не уточнила, изменилась ли ситуация в «предкризисных» районах.

По итогам заседания Томенко утвердил перечень поручений. Помимо анализа штата врачей в районных больницах, планируется обучение ответственных специалистов для обмена опытом и получения современных знаний в области профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков.

По информации на 1 сентября, крае зарегистрировано 2244 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъяли почти 294 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В Алтайском краевом наркологическом диспансере на учете состоит 7489 человек.

Ранее сообщалось, что власти планируют разработать и принять новую государственную антинаркотическую программу Алтайского края до 2024 года.