19 августа 23°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Власти рекомендовали школьникам с хроническими болезнями пройти вакцинацию от ковида

В России власти рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса детям с хроническими заболеваниями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», — пояснил Горелов.

В Москве сейчас тестируют «Спутник V» на детях от 12 до 17 лет. Исследования стартовали 5 июля на базе детской клиники им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы, пишет polit.ru. Для участия в нем отобрали 100 добровольцев.

Глава центра имени Гамалеи, разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург, говорил, что вакцинировать российских подростков начнут с 20 сентября.

Мнение родителей

В России 69% опрошенных родителей не готовы сделать прививки своим детям от коронавируса, следует из опроса SuperJob. Из этого числа 37% однозначно не готовы вакцинировать детей, еще 32% скорее не готовы. Родители считают, что препараты для прививки еще недостаточно изучены.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость