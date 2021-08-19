Власти рекомендовали школьникам с хроническими болезнями пройти вакцинацию от ковида

В России власти рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса детям с хроническими заболеваниями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», — пояснил Горелов.

В Москве сейчас тестируют «Спутник V» на детях от 12 до 17 лет. Исследования стартовали 5 июля на базе детской клиники им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы, пишет polit.ru. Для участия в нем отобрали 100 добровольцев.

Глава центра имени Гамалеи, разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург, говорил, что вакцинировать российских подростков начнут с 20 сентября.

Мнение родителей

В России 69% опрошенных родителей не готовы сделать прививки своим детям от коронавируса, следует из опроса SuperJob. Из этого числа 37% однозначно не готовы вакцинировать детей, еще 32% скорее не готовы. Родители считают, что препараты для прививки еще недостаточно изучены.