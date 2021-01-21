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Здоровье

Внезапно: вакцину «Спутник V» разрешили хранить при плюсовой температуре

Министерство здравоохранения РФ снизило требования к хранению вакцины от коронавируса «Спутник V».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Теперь хранить и транспортировать препарат можно при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

До нового требования предельная температура для хранения ограничивалась -18 градусами. Глава ведомства отметил, что новый температурный режим — стандартный для хранения иммунобиологических препаратов.

Мурашко пояснил — вакцина с новыми условиями хранения позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации, пишет polit.ru.

В декабре прошлого года депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, что приехал в регион и проверил условия для хранения вакцины от COVID-19.

«Был на складе государственного предприятия „Аптеки Алтая“. Заодно проверил, как готовятся дополнительные холодильники для последующей партии вакцины», — сообщал депутат.

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