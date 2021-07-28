Во имя избавления от зависимости. Новые антитабачные меры примут в России

Новые меры, направленные на борьбу с курением, примут в России. Их анонсировал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

В частности, российский Минздрав намерен ввести «обезличенные» упаковки для никотиносодержащих изделий. При этом более 70% площади упаковок должны занимать фото или рисунки о вреде курения.

«В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — написал Салагай.

Помимо изменений в упаковке, по словам замминистра, в России планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и на использование ароматизаторов, красителей, добавок, усиливающих зависимость во всех никотинсодержащих изделиях.