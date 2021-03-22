Во вторник Путин поставит прививку от коронавируса

О намерении президента России Владимира Путина в ближайшее время вакцинироваться от ковида сообщило информагентство РИА Новости .

Вероятнее всего это произойдет во вторник, 23 марта.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого <…>. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — цитирует слова руководителя страны издание со ссылкой на выступление президента в ходе совещания по вопросам вакцинации.

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О том, какой именно препарат будет использован, не уточняется.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам РИА Новости, что это может быть одна из трех российских разработок.

Сегодня в России испытывают вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Тем временем, по сообщениям оперштаба, общее количество поставленной вакцины в Алтайском крае составило более 85 тыс. комплекта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране рассматривают введение «прививочных паспортов». Он уточнил, что такой документ не должен ущемлять права человека и путешественника.