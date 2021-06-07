7 июня
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Здоровье

Военная медицина: в российской армии сформировался коллективный иммунитет к ковиду

В рядах ВС РФ благодаря успешно проведенной прививочной кампании выработан коллективный иммунитет, заявил начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Крюков, сообщает ТАСС.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

«В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины», — отметил Крюков.

Кампания вакцинации в рядах вооруженных сил России проходила проще, чем у гражданских лиц, хотя и была добровольной. Этот факт начальник академии связал с ответственностью военных, которые «защищали себя, свои семьи».

Начальник академии подчеркнул — Минобороны РФ стало первым ведомством, использовавшем многие медицинские разработки для лечения коронавируса, пишет polit.ru.

«Мы впервые в министерстве применили глюкокортикоиды для лечения коронавирусной инфекции. Мы впервые стали использовать плазму пациентов, которые выздоровели. Совместно — эти же разработки проводились также московским здравоохранением. Но министерство обороны впервые начало использовать плазму пациентов, которые были привиты», — сказал Крюков.

Факт

Вакцинация от ковида в российской армии началась еще в ноябре прошлого года.

Риски

Иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что у России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса. Сама же эпидемия находится на завершающей стадии.

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