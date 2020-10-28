Военных медиков направили в российский регион для борьбы с эпидемией коронавируса

Врачей Центрального военного округа (ЦВО) отправили в Курганскую область на помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, пишет «Звезда».

Они будут консультировать местных врачей и помогут им в практике.

Группа специалистов окружного военного клинического госпиталя состоит из инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов и врача лабораторной и ПЦР-диагностики.

26 октября врачи из четырех больниц Кургана подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались на «полный коллапс» системы здравоохранения и просят прислать военных медиков, «пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах».

Авторы обращения заявили, что местные власти не приняли необходимых мер для борьбы с эпидемией, замалчивают проблемы и занижают статистику. Врачи называют эпидемию в регионе «огромной» и «неконтролируемой».

Врачи также пожаловались на нехватку медперсонала и мест в больницах. Они пишут, что больные вынуждены ждать скорую помощь сутками, а прихода врача из поликлиники — более недели.

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — цитирует издание письмо медиков.

Владимир Путин в больнице в Коммунарке. kremlin.ru

Письмо также направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишет polit.ru.

Президент РФ Владимир Путин уверен, что наша страна лучше других государств мобилизовала ресурсы здравоохранения в пандемию COVID-19.

Так глава государства прокомментировал высказанное мнение о том, что оптимизация здравоохранения в РФ привела к недостатку коек в период пандемии.

Путин подчеркнул — содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно. В то же время, по его мнению, «способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире».