Волнообразный прирост: вакцинолог рассказал, когда наступит плато по Covid-19

Говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, можно будет только тогда, когда одинаковое количество заболевших будет наблюдаться на протяжении двух недель, сообщил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«В нашей модели эпидпроцесса нужно отслеживать плато в течение одного карантинного срока, тогда можно будет говорить о стабилизации. Если увидим стабильное одинаковое количество заболевших — это будет говорить об одновременном ежедневном снижении процента заболевших. На данный момент мы не выходим в экспоненту, потому что сейчас у нас стабильный процент заболевших с тенденцией к снижению этого процента, а нам надо, чтобы было стабильным количество заболевших», — рассказал эксперт.

Во время подобных вспышек говорить о плато можно уже спустя неделю стабилизации, однако из-за нарушения режима самоизоляции в России прирост числа заболевших будет идти, скорее всего, волнообразно, пояснил Тимаков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, определял ли Кремль дату окончания самоизоляции из-за коронавируса. Напомним, самоизоляция и ограничения на работу многих организаций в России действуют до 30 апреля. Впрочем, российский Минздрав выступил за пролонгацию таких мер и на майские праздники.

В России зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555.