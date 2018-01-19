Восстановите силы и верните радость жизни в санаториях курорта Белокуриха.

Нет, не провести весь день в кровати с книжкой и потом корить себя за безделье. Отдохнуть по-настоящему. Позаботиться, наконец, о самом близком и дорогом человеке – о самом себе. Отвлечься от бесконечных дел, восстановить силы, нервы и здоровье.

И для этого отлично подойдут санатории Белокурихи.

Место для души

Белокуриха – уникальное место на Алтае. Ландшафты невероятной красоты, многообразие растений, радоновые источники, мягкий климат без колебаний атмосферного давления. Уже одно пребывание здесь оздоравливает, т.к. воздух насыщен аэроинонами. Пары дней среди природы вам хватит, чтобы переключиться с ритма большого города и перестать вечно куда-то торопиться.

Но красота гор и мягкость климата – это далеко не все. Щедрая природа Алтая поделится с вами своими богатствами. Санатории Белокурихи предлагают комплекс волшебных процедур. Конечно, лечение назначает врач и нужно обязательно проконсультироваться с ним, ведь у каждой процедуры есть противопоказания. Но есть то, что подходит многим.

В Белокурихе вам обязательно помогут:

восстановить иммунитет;

справиться с хронической усталостью, переутомлением;

побороть депрессию;

нормализовать обмен веществ и потерять несколько килограммов;

улучшить состояние кожи;

уменьшить боли в суставах;

успокоиться после стресса;

замедлить процессы старения.

Вот как мы это делаем.

Лечение водами Белокурихи

Уникальность минеральной воды из термальных источников Белокурихи – в содержании радона. Радоновая вода воздействует на клетки, укрепляя их и нормализуя состав крови; помогает справиться с воспалениями, болями, аллергией, наладить обмен веществ, успокоить нервную систему.

Пантовые ванны

Пантовые ванны – изюминка Алтая. Именно здесь обитают маралы – пятнистые олени, чьи рога (панты) используют для приготовления ванн. В брачный период мягкие и нежные панты самцов наполнены кровью, содержащей огромное количество минеральных веществ, аминокислот и витаминов – ведь животные готовы к производству потомства и находятся в самой лучшей форме. Панты срезают, при этом животное не страдает, и готовят из них раствор-бульон для ванн.

Грязелечение

Сульфидно-иловые лечебные грязи собирают в соленых озерах Алтайского края. Нам привычно пользоваться грязевыми масками в косметических целях. Но грязелечение также усиливает кровообращение, помогает снять воспаление и боль, уменьшает нервное напряжение.

Фитотерапия

Алтай – один из самых экологически чистых регионов России. Здесь невиданное разнообразие растений, поэтому до сих пор живы древние традиции лечения травами. Правильно составлять сборы из корней, плодов и листьев лекарственных трав – искусство, теперь подкрепленное научными исследованиями. Для каждого органа, каждой системы организма найдется подходящий комплекс трав, воплощенный в отваре, бальзаме или составе для фитосауны.

Отдых в санаториях Белокурихи даст вам больше, чем просто перерыв в работе и повседневных делах. Вы почувствуете, как в термальных водах растворяется ваша усталость. Как вместе с грязевыми масками смывается груз проблем. Как вместе с целебными отварами вы вбираете новые силы. Это будет отдых, наполненный покоем и заботой о вас.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА.