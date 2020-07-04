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Здоровье

ВОЗ назвал единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса

Единственным лекарством, который показал обнадеживающие результаты при лечении COVID-19, является «ремдесивир», считает главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает «Российская газета».

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Препарат, о котором говорит эксперт, разработан был в свое время для лечения лихорадки Эбола. И его применение дает снижение случаев госпитализации заболевших COVID-19.

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19. Больным, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства.

Но в России уже одобрены два других противовирусных препарата: «Арепливир» (является аналогом японского «Фавипиравира») и «Авифавир». Как ранее сообщал altapress.ru, «Авифавир» предполагается бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Ученые полагают, что научатся лечить новое заболевание раньше, чем сумеют разработать вакцину.

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