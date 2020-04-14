ВОЗ оценила влияние противотуберкулезной вакцины на возможность заразиться Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет доказательств, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ (бацилла Кальмета — Герена) может защитить от COVID-19. Поэтому она не рекомендована для профилактики коронавируса, говорится в сообщении организации.

Сейчас проводятся два клинических испытания, посвященных исследованию корреляции БЦЖ и заболеваемости коронавирусом. ВОЗ проведет оценку доказательств, когда они будут доступны.

При этом в организации подтверждают, что эксперименты на животных и людях подтвердили, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему. Но этот эффект до конца не изучен, его клиническая значимость неизвестна, пишет znak.com.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус заявил, что БЦЖ создает определенный иммунный фон в организме человека. И это может защитить россиян от коронавируса.

Лекарство

Ранее сообщалось, что в России разработали препарат для лечения коронавируса. Об этом президенту на совещании сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Тестировать его начнут не позднее чем через 10−12 дней.