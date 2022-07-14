ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 6% за неделю.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства по всему миру вернуть режим обязательного ношения масок на фоне растущего числа смертей от COVID-19.

Вводимые ограничения и меры профилактики должны регулярно корректироваться с учетом стремительно меняющейся ситуации.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболеваемости COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — сказал он в эфире Sky News.

Пандемия продолжается

Правительства более богатых стран практически отказались от ранее введенных ограничений после успеха всеобщей вакцинации, но в то же время пандемия «далека от завершения», подчеркнул глава ВОЗ.

«Центавр»

Все новые субварианты «омикрона» продолжают появляться в разных странах.

Так, среди вариантов вируса, отслеживаемых ВОЗ, есть BA.2.75, названный «Центавр». Он был впервые обнаружен в Индии в мае.

По мнению ученых, этот вариант вируса способен быстро распространяться и обходить иммунную защиту, выработанную организмом после вакцинации или перенесенной инфекции, пишет Газета.Ru.

«Существует серьезный разрыв в восприятии риска COVID-19 между научными сообществами, политическими лидерами и широкой общественностью», — отметил Гебрейесус.

И указал на обязанность властей донести до населения информацию о том, что опасность сохраняется.

Цифры

По состоянию на 13 июля в мире зарегистрировано более 557,08 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Лидером по заболеваемости стал Европейский регион (235,35 млн).

В России

Накануне Роспотребнадзор признал, что число заболевших стало расти.

Однако жесткие ограничительные меры для населения пока вводиться не будут, потому что заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «альфа» или «дельта».

Рекомендовано проводить тестирование россиян на коронавирус с охватом не менее 300 исследований на 100 тыс. человек.

Ранее проректор Алтайского медицинского университета призвал не расслабляться и снова привиться от коронавируса.