ВОЗ: вакцина не остановит пандемию коронавируса

Вакцина от коронавируса не сможет остановить пандемию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — рассказал Гебрейесус в Twitter.

Первыми вакцину получат медики, люди старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания, добавил он.

Глава ВОЗ надеется, это снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения. «Но вирусу есть куда двигаться», — предупредил он.

Гебрейесус уверен, что после начала вакцинации нужно продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение.

По данным на 16 ноября в Алтайском крае за сутки зафиксировали 236 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольший прирост показали Барнаул и Рубцовск — 39 и 35 случаев соответственно.