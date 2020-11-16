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17 ноября
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Здоровье

ВОЗ: вакцина не остановит пандемию коронавируса

Вакцина от коронавируса не сможет остановить пандемию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — рассказал Гебрейесус в Twitter.

Первыми вакцину получат медики, люди старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания, добавил он.

Глава ВОЗ надеется, это снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения. «Но вирусу есть куда двигаться», — предупредил он.

Гебрейесус уверен, что после начала вакцинации нужно продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение.

По данным на 16 ноября в Алтайском крае за сутки зафиксировали 236 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольший прирост показали Барнаул и Рубцовск — 39 и 35 случаев соответственно.

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