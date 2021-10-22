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Здоровье

Частая вакцинация может вызвать паралич иммунитета

Частая ревакцинация против COVID-19 может спровоцировать «иммунологический паралич». Об этом рассказал ТАСС руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

По словам эксперта, повторно вакцинироваться от ковида нужно не раньше, чем через полгода после предыдущей прививки.

В противном случае есть риск получить обратный эффект: иммунная система истощится, и на фоне гипериммунизации разовьется вторичный иммунодефицит.

«Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <…> Защита, я делаю все через три-четыре недели», — привел пример специалист. Так, уточнил он, делать не следует.

Черешнев уверен: снизить смертность от вируса удастся благодаря жесткой изоляции.

Ранее врач-инфекционист рассказал, как на распространение коронавируса повлияет нерабочая неделя.

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