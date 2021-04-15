Врач-гастроэнтеролог рассказала, как распознать «желудочный» коронавирус

Желудочно-кишечные проявления коронавирусной инфекции встречаются все чаще, но иногда пациенты могут спутать их с обострением гастрита. Об этом предупредила гастроэнтеролог Северо-Западного государственного медуниверситета имени И. И. Мечникова Юлия Коковина. Слова эксперта приводит РИА «Новости».

Врач напомнила, что заразившиеся коронавирусом часто испытывают схваткообразные боли в области живота.

«Может возникать послабление стула — без слизи и крови, как правило. Причем он может восстановиться на следующий день. Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту (без рвоты), потому что она может быть обусловлена и повышенным давлением, которое часто возникает при ковиде», — пояснила Коковина.

По словам эксперта, пациенты часто обращаются к гастроэнтерологу уже после того, как перенесли коронавирусную инфекцию. Из-за того, что они не испытывают «типичных» симптомов ковида (таких как кашель или отсутствие обоняния), многие списывают недомогание на обострение гастрита. Бывает так, что симптомы проявляются всего день, но после этого у пациентов находят антитела к COVID-19.

«Вероятно, теория о том, что вирус присаживается там, где тонко, верна. А учитывая, что проблемы с желудочно-кишечным трактом так или иначе есть у всех (статистика говорит о 85%, но думаю, что оставшиеся 15% просто не обследовались), многие оказались в группе риска», — отметила Коковина.

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