21 мая
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Здоровье

Врач и телеведущий Мясников развеял мифы о полезности манной каши и гематогена

Александр Мясников рассказал телеканалу «Россия 1» о том, что продукты, которые традиционно считаются полезными, на самом деле могут нанести вред организму человека. На первом месте стоит гематоген.

Еда. Каша.
Еда. Каша.
pixabay.com.

Сладкое лакомство он назвал «ириской, носящей гордое историческое название». Врач подчеркнул, что в современном гематогене не осталось ничего, кроме сахара и жира.

«По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят», — подчеркнул он в эфире Россия 1″.

Апельсиновый сок.
Апельсиновый сок.
pixabay.com.

В число не полезных продуктов попал и апельсиновый сок. По словам врача, он, конечно, содержит кальций и витамин С, но в составе напитка большая доза сахара, что не добавляет здоровья.

Под сомнение попала и манная каша. Специалист отметил, что в ней содержится много крахмала, а он по утверждению специалиста провоцирует повышение уровня сахара. Мясник посоветовал заменить ее овсяной или гречневой кашей.

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