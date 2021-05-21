Врач и телеведущий Мясников развеял мифы о полезности манной каши и гематогена

Сладкое лакомство он назвал «ириской, носящей гордое историческое название». Врач подчеркнул, что в современном гематогене не осталось ничего, кроме сахара и жира.
«По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят», — подчеркнул он в эфире Россия 1″.
В число не полезных продуктов попал и апельсиновый сок. По словам врача, он, конечно, содержит кальций и витамин С, но в составе напитка большая доза сахара, что не добавляет здоровья.
Под сомнение попала и манная каша. Специалист отметил, что в ней содержится много крахмала, а он по утверждению специалиста провоцирует повышение уровня сахара. Мясник посоветовал заменить ее овсяной или гречневой кашей.