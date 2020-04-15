Врач и телеведущий рассказал, как местный иммунитет может спасти от Covid-19

Люди с высокими местным иммунитетом могут избежать заражения COVID-19 даже при тесном общении с его носителем, заявил врач, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

Выделения слизистых оболочек носоглотки, гортани и бронхов содержат секреторные иммуноглобулины, которые помогают сопротивляться инфекции.

Местный иммунитет формируется благодаря сочетанию разных факторов. Однако снизить его может сухость слизистых.

Поэтому во время пандемии, помимо соблюдения гигиены, важно следить, чтобы нос не пересыхал. Понять, сильный ли у человека местный иммунитет, можно по тому, как часто он болеет ОРВИ.

Ранее академик Российской академии наук иммунолог Валерий Черешнев предостерёг россиян от неконтролируемого употребления антибиотиков, пишет News.ru. Они убивают не только вредные бактерии, но и полезные, в результате этого снижается иммунитет.

Коллективный иммунитет

Переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет. И чем больше людей переболели, тем меньше будет новых заражений, то есть эпидемия пойдет на спад, считает Алексей Потехин.

Когда человечество приобретет коллективный иммунитет, коронавирус перейдет в список сезонных ОРВИ, и люди будут болеть еще одной вирусной простудой, даже не пытаясь идентифицировать ее возбудителя, считает вирусолог, профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.