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Здоровье

Врач назвал самый простой способ наконец выспаться

Американский невролог Крис Уинтер рассказал, что для решения большинства проблем со сном достаточно понизить температуру в спальне всего лишь на несколько градусов. Мнение врача приводит Lenta.ru.

Сон.
Сон.
ССО

Эксперт отметил, что менять матрас, подушку или покупать «высокотехнологичную пижаму» в случае проблем со сном бессмысленно. Лучше обратить внимание на температуру в помещении во время сна.

По мнению Уинтера, в прохладе человеку проще заснуть, а его отдых более продолжителен. Кроме того, врач рекомендует ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.

«Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать», — объяснил невролог.

Кроме того, улучшению качества сна способствуют сокращение употребления алкоголя, медитация и физкультура.

Ранее врач-невролог, заведующий кафедрой алгологии и реабилитации Института восточной медицины РУДН Евгений Соков рассказал о самой полезной позе для сна.

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