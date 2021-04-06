Врач назвал самый простой способ наконец выспаться

Эксперт отметил, что менять матрас, подушку или покупать «высокотехнологичную пижаму» в случае проблем со сном бессмысленно. Лучше обратить внимание на температуру в помещении во время сна.
По мнению Уинтера, в прохладе человеку проще заснуть, а его отдых более продолжителен. Кроме того, врач рекомендует ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.
«Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать», — объяснил невролог.
Кроме того, улучшению качества сна способствуют сокращение употребления алкоголя, медитация и физкультура.
Ранее врач-невролог, заведующий кафедрой алгологии и реабилитации Института восточной медицины РУДН Евгений Соков рассказал о самой полезной позе для сна.