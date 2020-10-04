Врач назвал самую необычную причину болезней сердца

Одной из причин серьезных сердечно-сосудистых заболеваний может стать пародонтит. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» рассказал врач Александр Мясников, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, воспаление окружающих тканей зуба может стать самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. Кроме того, пародонтит может стать причиной возникновения онкологических заболеваний. Александр Мясников считает, что гигиена полости рта необходима в том числе и для профилактики подобных нарушений.

Как пишет lenta.ru, о том, что пародонтит может стать причиной рака, стало известно еще три года назад, когда этот факт доказали ученые из США. Так, по их данным, риск появления опухоли пищевода у больных пародонтитом (а также пародонтозом) увеличивается в три раза.

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