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Здоровье

Врачи рассказали, как заметить «тихий» сердечный приступ

Ученые из Гарвардской медицинской школы рассказали, какие симптомы сопровождают «тихий» сердечный приступ. Такой приступ опасен, так как проявляется без классических признаков и выраженных болевых ощущений, пишет medikforum.ru.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Как объясняют американские исследователи, сердечный приступ часто развивается при ишемической болезни сердца, когда в артериях накапливаются жировые отложения, ограничивающие полноценный кровоток. Это серьезная патология, требующая неотложной медицинской помощи, поскольку любой инфаркт ухудшает работу сердца и способствует появлению рубцов.

При этом почти половина всех инфарктов миокарда в мире — «тихие». Они имеют настолько мягкие признаки, что их часто пропускают. После невыявленного приступа возрастает риск повторного, способного оказаться разрушительным для миокарда.

Наиболее частые симптомы сердечного приступа включают сильную боль в груди и иррадирующую боль в руке. Основные предупреждающие признаки «тихого» приступа — необъяснимо возникшая тошнота, холодный пот и головокружение. Медики поясняют, что эти ощущения часто оказываются легкими и кратковременными.

Ученые отмечают, что плохое самочувствие не обязательно означает сердечный приступ. Тошнота — распространенный симптом, и чаще всего для его коррекции достаточно подышать свежим воздухом и выпить холодной воды. Но если в течение нескольких дней состояние не улучшилось, следует поговорить с врачом.

Ранее ведущий специалист одной из немецких клиник Ульф Ландмессер назвал три симптома приближающегося сердечного приступа.

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