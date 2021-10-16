16 октября 3°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врач назвал симптомы COVID-19 для срочной госпитализации

Высокая температура при коронавирусе, головная боль и ряд других симптомов могут стать основанием для срочной госпитализации. Подробнее об этом ura.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле.
Работа подстанций скорой помощи в Барнауле.
Анна Зайкова.

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — подчеркнул эксперт.

Чтобы раньше заметить развитие болезни, нужно замерять содержание кислорода в крови при помощи пульсоксиметра. Показания ниже 93% уже будут направлением к госпитализации.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева добавила, что низкая сатурация и одышка — единственные показания к госпитализации.

Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать, заявила она.

Ранее эксперт назвала худший сценарий развития пандемии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость