Врач назвал симптомы COVID-19 для срочной госпитализации

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — подчеркнул эксперт.