Врач назвал симптомы COVID-19 для срочной госпитализации

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — подчеркнул эксперт.
Чтобы раньше заметить развитие болезни, нужно замерять содержание кислорода в крови при помощи пульсоксиметра. Показания ниже 93% уже будут направлением к госпитализации.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева добавила, что низкая сатурация и одышка — единственные показания к госпитализации.
Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать, заявила она.
Ранее эксперт назвала худший сценарий развития пандемии.