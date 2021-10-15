Она объяснила, что наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы будут меньше размножаться, поэтому через два-три поколения генетическая структура человечества изменится и станет более устойчивой к вирусу, «даже без вакцин и лекарств».

По словам Барановой, непривитая женщина, дважды в год болеющая коронавирусом, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу, которая вдобавок вакцинировалась.

Опции

Подобное уже встречалось в прошлом — человечество «способно адаптироваться ко всему и обладает огромным разнообразием генотипов», отметила ученый. В человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что люди довольно быстро эволюционировали под влиянием внешних обстоятельств, но не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции.

Вирус регулирует этот отбор жестче, пишет «Росбалт».

В качестве примера Баранова указала, что у большинства европейцев часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, в то время как у большинства африканцев они есть.

Существует гипотеза, что некий древний коронавирус уничтожил тех, у кого были такие гиперактивные интерфероны, а те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь.

Ранее о появлении нового коронавируса-мутанта предупредил профессор. Охвативший мир коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным, а потом, пройдя через серию мутаций, снова перейти на человека, но уже как новейший коронавирус.

Российский вирусолог предсказал появление супер-штамма ковида, которому вакцины не страшны.

Российский вирусолог отметил — конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов. Таким образом, вирус либо полностью уничтожится, либо он будет всегда на полшага впереди коллективного иммунитета.