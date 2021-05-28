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Здоровье

Врач назвала 5 распространенных «сексуальных катастроф»

Известный сексолог из Великобритании Трэйси Кокс перечислила самые распространенные травмы, к которым приводит секс. Ее колонку о «сексуальных катастрофах» публикует Daily Mail, и цитирует Lenta.ru.

Секс.
Секс.
CCO

В своей колонке Трэйси Кокс приводит исследование, согласно которому почти 62% людей получали травмы в ходе секса. При этом многие из них травмируются во время «обычного», консервативного полового акта, а не всяческих опасных экспериментов.

Так, сексолог отмечает, что из-за чрезмерного энтузиазма партнеры часто «теряют» во внутренних органах фаллоимитаторы, вибраторы или анальные пробки.

Кроме того, во время секса люди нередко срывают спину, получают надрывы и разрывы гениталий, а также получают «ковровые ожоги» (потертости).

Еще одна иногда встречающаяся сексуальная травма — синдром посторгазмического недомогания, — до сих пор исследуется учеными. Некоторые люди после секса несколько секунд или даже часов ощущают заложенность в носу, жар, головную боль и зуд в глазах. По своим симптомам этот синдром напоминает грипп или аллергию, — пишет Кокс.

Ранее ученые рассказали, какова идеальная продолжительность и частота секса.

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