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Здоровье

Врач назвала видимые признаки онкологии

Опухшие пальцы, бледность кожи и общая усталость — такие внешние признаки могут указать на онкологию. Так считает врач-терапевт Анна Землянухина, пишет «Медикфорум».

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
СС0

По словам Землянухиной, выводы британских ученых, что опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины говорят о развитии рака, имеют под собой основания, однако утверждать точно нельзя.

«Без индивидуального анализа нет способа дифференцировать, что это — рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний», — рассказала врач-терапевт.

Анна Землянухина уточнила: нужно немедленно обращаться к онкологу, если у человека резко снижается вес, пропадает аппетит, появляется отвращение к мясу. Кроме того, к внешним признакам рака относят бледность кожных покровов, общую усталость, небольшую температуру без видимых причин.

Ранее член правления ассоциации онкологов Петербурга Лев Берштейн сделал неожиданное заявление: курение может защитить женщин от образования рака тела матки и снизить вероятность его развития. Но это не означает, что курить надо, сказал он: если заболевание уже появилось, никотин усугубит его течение и приблизит смерть.

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