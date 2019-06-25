Врач назвала видимые признаки онкологии

Опухшие пальцы, бледность кожи и общая усталость — такие внешние признаки могут указать на онкологию. Так считает врач-терапевт Анна Землянухина, пишет «Медикфорум».

По словам Землянухиной, выводы британских ученых, что опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины говорят о развитии рака, имеют под собой основания, однако утверждать точно нельзя.

«Без индивидуального анализа нет способа дифференцировать, что это — рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний», — рассказала врач-терапевт.

Анна Землянухина уточнила: нужно немедленно обращаться к онкологу, если у человека резко снижается вес, пропадает аппетит, появляется отвращение к мясу. Кроме того, к внешним признакам рака относят бледность кожных покровов, общую усталость, небольшую температуру без видимых причин.

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