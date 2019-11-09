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Здоровье

Врачи назвали шесть лекарств, которые крайне опасны пожилым людям

Врач из Сан-Франциско Пэта Салбера перечислил виды лекарств, которые нередко назначают пациентам в США, не учитывая, что они могут быть смертельно опасными для пожилых людей. Ежегодно из-за этого в США погибает около миллиона человек, пишут «Известия» со ссылкой на издание Newsmax.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Во-первых, по мнению американских медиков, пожилым людям крайне опасно принимать антихолинергические антигистаминные препараты. Они приводят к бреду, когнитивным нарушениям, спутанности сознания, запорам и задержке мочеиспускания.

Также небезопасны лекарства от диабета с долгим периодом полувыведения. Таким пациентам может грозить смерть от гипогликемии.

Калийсберегающие диуретики могут вызвать у пожилого человека смертельную аритмию в том случае, если у него нарушены функции почек. Минеральные масла, которыми часто лечат запоры, вызывают воспаление легких, а бенздиазепианы провоцируют когнитивные нарушения.

Кроме того, в «смертельный» список вошли мышечные релаксанты.

Ранее специалисты Национального центра здравоохранения Великобритании назвали симптомы рака желудка, на которые сразу надо обратить внимание

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