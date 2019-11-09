Врачи назвали шесть лекарств, которые крайне опасны пожилым людям

Врач из Сан-Франциско Пэта Салбера перечислил виды лекарств, которые нередко назначают пациентам в США, не учитывая, что они могут быть смертельно опасными для пожилых людей. Ежегодно из-за этого в США погибает около миллиона человек, пишут «Известия» со ссылкой на издание Newsmax.