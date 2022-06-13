Врач: озноб и лихорадка могут быть симптомами ВИЧ

Ковалева подчеркнула, что первые клинические симптомы ВИЧ — лихорадка, озноб, увеличение лимфоузлов, боль в горле и сыпь на коже.

По словам врача, от заражения до первых признаков заболевания может пройти от четырех недель до трех месяцев, а иногда — до года.

Ковалева добавила, что в первые три месяца симптомы возникают у 50−90% инфицированных.

Острая ВИЧ-инфекция зачастую напоминает корь, краснуху и инфекционный мононуклеоз. Под влиянием иммунодефицита у 10−15% зараженных развиваются: ангина, бактериальная пневмония, кандидозы и герпетическая инфекция. Как правило, эти проблемы хорошо поддаются лечению и «имеют краткосрочный характер».