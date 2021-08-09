Врач предупредил об опасности популярной биодобавки

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно употреблять пищевую добавку омега-3, чтобы не было последствий для здоровья, пишет «Газета.ru».

Медик обратил внимание, что пациенты порой не соблюдают рекомендации врача, употребляя биодобавку вместо назначенных лекарств.

«Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций и ассоциаций врачей избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3, потому что боятся, что люди начнут воспринимать это как главный препарат и пренебрегать нормальным лечением», — уточнил Комаровский.

Он также обратил внимание, что омега-3 может использоваться только с другими лекарствами, а не отдельно.

Также врач добавил, что омега-3 лучше усваивается, если она поступает с мясом рыбы. Подойдет тунец, лосось, скумбрия и другие виды.