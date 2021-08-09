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Здоровье

Врач предупредил об опасности популярной биодобавки

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно употреблять пищевую добавку омега-3, чтобы не было последствий для здоровья, пишет «Газета.ru».

Лосось. Рыба.
Лосось. Рыба.
CC0

Медик обратил внимание, что пациенты порой не соблюдают рекомендации врача, употребляя биодобавку вместо назначенных лекарств.

«Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций и ассоциаций врачей избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3, потому что боятся, что люди начнут воспринимать это как главный препарат и пренебрегать нормальным лечением», — уточнил Комаровский.

Он также обратил внимание, что омега-3 может использоваться только с другими лекарствами, а не отдельно.

Также врач добавил, что омега-3 лучше усваивается, если она поступает с мясом рыбы. Подойдет тунец, лосось, скумбрия и другие виды.

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