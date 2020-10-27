Врач рассказал, чем опасна беременность после COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции опасно беременеть, считает российский акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Дело в том, что при лечении COVID-19 используются препараты, несущие вред эмбриональным клеткам и репродуктивному аппарату. Об этом эксперт рассказала в интервью News.ru.

По мнению врача, при планировании беременности после COVID-19 стоит подождать три месяца. «Также я бы рекомендовала использовать гормональную контрацепцию в период восстановления. Это поможет сохранить яйцеклетки в неприкосновенности», — советует врач.

В то же время Любовь Ерофеева отметила, что дозировка гормональных лекарств должна быть небольшой. Тем, кто переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, можно начать их принимать сразу после того, как самочувствие улучшится.

Ранее сообщалось о том, как жительница Омска переболела COVID-19 и ей посоветовали сделать аборт. Однако это не понравилось одной из медработниц больницы, и женщину «затравили».