Врач рассказал, что кофе снижает риск онкологии и цирроза печени

Кофе снижает риск цирроза, рака печени и инфаркта, рассказал в эфире телеканала « Россия 1 » врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, кофе — очень полезный напиток.

«Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени», — уточнил врач.

Кроме того, телеведущий порекомендовал пить кофе сердечникам.

«Он уменьшает (риск. — Прим. ред.) инфаркта, аритмию, даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — сказал Мясников.

Специалист подчеркнул, что в кофе содержатся тысячи биологически активных веществ. Также напиток помогает при подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе.

Мясников предупредил, что норма потребления кофе — две-три чашки в день.